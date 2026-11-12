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İrlanda Başbakanı Micheal Martin'den Ukrayna ve Gazze açıklaması

12 Kasım 2026, Perşembe 13:36
İrlanda Başbakanı Martin, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde AB'nin ortak bir sesle temsil edilmesi gerektiğini vurgularken, Gazze'ye insani yardımların engellenmesini "kabul edilemez" olarak niteledi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi öncesinde gündemdeki kritik uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. Martin, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Avrupa Birliği'nin (AB) tek ses olması gerektiğini vurgularken, Gazze'ye yönelik insani yardım engellerine de sert tepki gösterdi.

Ukrayna barış görüşmelerinde ortak temsil vurgusu

Zirvenin enerji, güvenlik, teknoloji ve ekonomi alanlarında Avrupa içi işbirliğini güçlendirmek için büyük önem taşıdığını belirten Martin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik diplomatik süreçlere değindi. AB'nin masada güçlü olması için 27 üye ülkenin uzlaşması gerektiğini söyleyen İrlanda Başbakanı, şu ifadeleri kullandı: "Bu görüşmelerde AB'yi kimin temsil edeceği konusunda 27 AB üyesinin üzerinde uzlaştığı ortak ve tutarlı bir sese açıkça ihtiyaç var."

ABD arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yürütülen temasları da değerlendiren Martin, muhtemel bir esir takasının önemli bir adım olacağını ve Moskova ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın çabalarına dikkat çeken Martin, Rusya'nın tutumunun değişip değişmeyeceğinin zamanla görüleceğini söyledi. Martin ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin BAE'deki görüşmelere dair Avrupalı liderlere bilgi vereceğini aktardı.

"Gazze'ye yardımların engellenmesi kabul edilemez!"

Açıklamasında Orta Doğu'daki gelişmelere de geniş yer ayıran Martin, Avrupa'nın Filistin'e en fazla insani yardım sağlayan taraf olduğunu hatırlattı. Yardımların bölgeye ulaştırılmasındaki kısıtlamaları eleştiren Martin, "Hayati öneme sahip insani yardımların Gazze'ye girişinin bu ölçüde engellenmesi kesinlikle kabul edilemez" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürdürdüğü şiddet eylemlerine de tepki gösteren İrlanda Başbakanı, bu durumun AB'nin üzerinde uzlaştığı iki devletli çözümün uygulanabilirliğini doğrudan tehlikeye attığını kaydetti.

AA

Etiketler: Micheal Martin, İrlanda Başbakanı, Rusya Ukrayna barış görüşmeleri, Avrupa Birliği, Gazze insani yardım
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