"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."
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World Kindness Day (November 13)
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13 Kasım 2026, Cuma 10:02
World Kindness Day (November 13)
Yeni Asya English
Okunma Sayısı: 138
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