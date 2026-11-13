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13 KASIM 2026 CUMA - YIL: 57

World Kindness Day (November 13)

13 Kasım 2026, Cuma 10:02

World Kindness Day (November 13)

Yeni Asya English

Okunma Sayısı: 138
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