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TCMB Başkanı Karahan: "Enflasyonda riskler canlı"

12 Kasım 2026, Perşembe 14:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, borsadaki kayıpların oluşturacağı servet etkisinin henüz ölçülemediğini kabul ederken, jeopolitik riskler ve enerji fiyatları sebebiyle enflasyondaki yukarı yönlü baskıların sürdüğünü belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda piyasaların merakla beklediği soruları cevapladı. Karahan; TL’ye güven, fon piyasasındaki son gelişmeler, enflasyon riskleri ve tahvil alım programına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Yardımcıları Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara ve Yusuf Emre Akgündüz ile birlikte kameraların karşısına geçen Fatih Karahan, para politikasındaki kararlılık vurgusunu yineledi.

"Enflasyon tahminindeki güncelleme gevşeme sinyali taşımıyor"

Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından para politikasındaki hareket alanına değinen Karahan, bu adımın bir gevşeme sinyali olarak okunmaması gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisinin daha uzun bir süreye yayılabileceğini öngördüklerini ifade eden Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Enflasyonun ana eğiliminde gittikçe belirginleşen bir gerileme söz konusu. Ekim ayı verisi bunu teyit etti, kasım ayına yönelik öncü veriler de bu yönde. Ancak savaşa yönelik riskler ve enerji fiyatlarındaki belirsizlik sebebiyle yukarı yönlü riskler canlılığını koruyor. Bu doğrultuda ihtiyatlı duruşumuzu devam ettirerek toplantı bazlı ve veri odaklı hareket edeceğiz."

TL'ye güven ve dolarizasyon uyarısı

Son 3 yılda yaşanan küresel ve bölgesel şoklara rağmen vatandaşların Türk lirası tercihinin güçlü seyrettiğini belirten Karahan, Merkez Bankası'na olan güvenin ve gerileyen enflasyon beklentilerinin TL mevduatın payını desteklediğini söyledi.

Muhtemel risklere karşı teyakkuzda olduklarının altını çizen Karahan, "Vatandaşlarımızın TL'ye güveninin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini düşünüyoruz. Olası bir bozulma olursa başta politika faizi olmak üzere bütün politika araçlarımızı, makro ihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanmaktan çekinmeyiz" dedi.

Fon piyasası ve borsa düşüşünün tüketime etkisi

Son dönemde gündemde olan fon piyasası tasfiyelerine ilişkin likidite risklerini proaktif adımlarla sınırladıklarını belirten Karahan, özel sektör tahvillerinin itfasında kullandırılan kredilerin büyüme sınırlarından istisna tutulduğunu hatırlattı.

Hisse senedi piyasalarındaki düşüşün iç talep üzerindeki muhtemel yansımalarına da değinen Karahan, genişleyen yatırımcı tabanına dikkat çekti:

  • Servet etkisi: Borsadaki düşüşün toplumun daha geneline yayılan bir servet etkisi doğurarak tüketime yansıyabileceği belirtildi.
  • Belirsizlik vurgusu: Düşüşün ne kadar kalıcı olacağı ve toparlanma hızı bilinmediği için bu etkiye dair net bir rakam verilmekten kaçınıldı.
  • Talepte soğuma: Tüketici güven endeksindeki gerileme ve öncü verilerle birlikte iç talepte yavaşlama emareleri görüldüğü kaydedildi.

"APİ portföyümüz 568 milyar liraya ulaştı"

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişte küresel mali disiplin sorunları, yapay zeka yatırımlarının ortaya çıkardığı rekabet ve ülke risk priminin etkili olduğunu aktaran Karahan, TCMB'nin tahvil alım adımlarını da paylaştı.

Tasfiyeye konu olan fonlardaki bozulmanın sağlıklı fonlara yayılmasını engellemek amacıyla TLREF'e endeksli tahvil alımlarını hızlandırdıklarını açıklayan Karahan, Merkez Bankası'nın Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyünün 568 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

AA

Etiketler: Fatih Karahan açıklamaları, TCMB Enflasyon Raporu, borsa düşüşü, enflasyon riskleri, TL'ye güven, APİ portföyü, fon piyasası
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