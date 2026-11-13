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13 KASIM 2026 CUMA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

13 Kasım 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(Kâfirler) ne zaman Cehennemin ıztırabından kurtulmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler ve kendilerine “Tadın yakıcı ateş azâbını!” denir.

Hac Sûresi: 22

HADİS:

Bir heyet elçi olarak geldiğinde Hz. Peygamber en güzel elbisesini giyer ve Ashabının ileri gelenlerine de böyle yapmalarını emrederdi.

Camiü’s-Sağir, No: 3153

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