Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Kâfirler) ne zaman Cehennemin ıztırabından kurtulmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler ve kendilerine “Tadın yakıcı ateş azâbını!” denir. Hac Sûresi: 22 HADİS: Bir heyet elçi olarak geldiğinde Hz. Peygamber en güzel elbisesini giyer ve Ashabının ileri gelenlerine de böyle yapmalarını emrederdi. Camiü’s-Sağir, No: 3153

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