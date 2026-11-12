Motorin indirimi İran tehdidine takıldı

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’nin Avrupa’daki ABD üslerini hedef alabileceklerine yönelik açıklaması, küresel akaryakıt piyasalarında dengeleri değiştirdi. Motorinin ton fiyatının bir günde 53 dolar yükselmesiyle hafta sonu beklenen indirim rafa kalktı.

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilim, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim beklentilerini doğrudan etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni bir saldırının gerekli olmayacağını belirtmesinin ardından düşüşe geçen Brent petrol ve ürün fiyatları, Tahran yönetiminden gelen sert açıklamalarla yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Avrupa'daki ABD üsleri hedef gösterildi

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, muhtemel bir saldırı durumunda yalnızca bölgedeki hedeflerle sınırlı kalmayacaklarını belirterek, "Amerikalılar bir hata yapar ve bize saldırırsa kendimizi yakındaki üslerle sınırlamayacağız. Avrupa ülkelerindeki bazı Amerikan askeri üslerini bile hedef alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Motorin indirimi gelecek haftaya kaldı

ANKA Haber Ajansı'na konuşan sektör temsilcileri, önceki düşüş trendine bağlı olarak benzinin litre fiyatına 3 TL 54 kuruş indirim yansıtıldığını hatırlattı. Cuma veya cumartesi günü motorin grubunda da benzer bir indirim beklendiğini aktaran kaynaklar, son açıklamaların ardından piyasadaki tüm hesapların değiştiğini vurguladı.

Motorinin ton fiyatının küresel piyasalarda tek günde 53 dolar birden arttığına dikkat çeken sektör kaynakları, fiyatlara ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: