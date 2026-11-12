İspanya'da tarihi grev: 4 milyon kişi alanlarda

İspanya'da derinleşen konut ve kira krizine tepki olarak 2012 yılından bu yana ilk kez ülke genelinde 24 saatlik genel grev düzenlendi. Yaklaşık 4 milyon kişinin katıldığı eylemler sebebiyle ulaşım ve sanayi durma noktasına gelirken, sokak gösterilerinde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

İspanya'da artan konut fiyatları ve fahiş kira artışları, milyonlarca kişiyi sokağa döktü. Kiracı derneklerinin öncülüğünde başlatılan ve ülkenin en büyük işçi sendikalarının destek verdiği 24 saatlik genel greve, Kiracı Dernekleri Konfederasyonu verilerine göre yaklaşık 4 milyon işçi ve vatandaş katıldı. Başta Madrid ve Barselona olmak üzere ülke genelinde 90'dan fazla noktada kitlesel yürüyüşler düzenlendi.

Sanayi ve ulaşım durma noktasına geldi

Grev sebebiyle ülke genelinde eğitim, ulaşım ve sanayi sektörlerinde ciddi aksamalar yaşandı. İşçi sendikaları, özellikle konut krizinin en yoğun hissedildiği Katalonya ve Endülüs bölgelerinde katılımın çok yüksek olduğunu bildirdi. Sendika verilerine göre otomotiv ve liman sektörlerinde iş bırakma oranı yüzde 90'a, atık toplama hizmetlerinde ise yüzde 82'ye ulaştı.

Barselona ve Madrid'de tansiyon yükseldi

Barselona'da gece yarısı başlayan eylemlerde işçiler fabrikaların, pazar yerlerinin ve ulaşım merkezlerinin girişlerine barikatlar kurarak bazı otoyolları çift yönlü trafiğe kapattı. Akşam saatlerinde şehrin ana alışveriş caddesinde düzenlenen yürüyüşe organizatörlere göre 400 bin, polise göre ise 55 bin kişi katıldı. Gösterilerin ardından bazı grupların iş yerlerinin camlarını kırması ve çöp konteynerlerini ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulundu.

Başkent Madrid'de ise şiddetli yağışa rağmen yaklaşık 120 bin kişi sokaklara çıktı. Ana caddeleri trafiğe kapatan protestocular ile güvenlik güçleri arasında şehrin ana toptancı hali yakınlarında arbede yaşandı. Yetkililer, ülke genelindeki olaylarda 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı'nın fırtına ve şiddetli rüzgar uyarıları sebebiyle Cadiz, Sevilla, Cordoba ve Huelva şehirlerindeki bazı gösteriler iptal edildi.

Kiralar 10 yılda yüzde 80 arttı

İngiliz gazetesi The Guardian'ın aktardığı verilere göre İspanya'da son 10 yılda kira fiyatları yüzde 80, konut satış fiyatları ise yüzde 63 oranında yükseldi. Krizin temel sebepleri arasında konutların kısa süreli turistik kiralamalara ayrılması, gayrimenkul spekülasyonu ve kiralık konut arzındaki yetersizlik gösteriliyor.

Geçtiğimiz eylül ayında 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evden tahliye edilmesi, ülkedeki toplumsal öfkeyi büyüten kırılma noktalarından biri olmuştu. Konut hakkı savunucuları ve sendikalar; turistik kiralamaların sınırlandırılmasını, spekülasyonun önlenmesini ve kiracılara yönelik yasal güvencelerin artırılmasını talep ediyor. İşçi Komisyonları (CCOO) Genel Sekreteri Unai Sordo, bazı bölgelerde yıllık konut maliyetlerinin yüzde 12'ye varan oranlarda arttığını ve toplu sözleşmelerdeki maaş zamlarının bu artış karşısında eridiğini vurguladı.

29 Kasım erken seçimleri öncesi siyasi gerilim

Genel grev, ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde siyasetin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başbakan Pedro Sanchez, konut krizine yönelik acil düzenleme paketinin sağ partilerin oylarıyla reddedilmesinin ardından erken seçim kararı almıştı. Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada grev hakkının sosyal kazanımlardaki önemine dikkat çekti.

Muhalefetteki merkez sağ Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisi ise eylemlerin seçim öncesinde hükümete siyasi destek sağlamak amacıyla organize edildiğini savundu. Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, ulaşım ve ticaretteki aksamalar sebebiyle sendika yöneticilerini vatandaşları mağdur etmekle suçladı. Anketler, 29 Kasım seçimleri öncesinde PP-Vox koalisyon ihtimalini öne çıkarırken, konut krizi seçmenlerin en öncelikli gündemi olmayı sürdürüyor. (ANKA)