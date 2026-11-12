"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

12 Kasım 2026, Perşembe 20:06
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve kazada 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 silah arkadaşımız şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki kayıplarla ilgili resmi taziye mesajı yayımladı.

MALATYA'DA ASKERİ HELİKOPTER KAZASI

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da görev uçuşu sırasında S-70 tipi bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını kamuoyuna duyurdu. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazanın meydana geldiği alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

BAKANLIKTAN ACI HABER GELDİ

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan elim kazada helikopter içerisinde bulunan 4 askerin şehit olduğu bildirildi. Kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili teknik ekiplerin ve kaza kırım heyetinin bölgedeki incelemelerine hızla başladığı belirtildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilendi.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Yapılan bilgilendirmenin devamında, kederli ailelere, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve tüm millete başsağlığı ile sabır temennileri iletildi. Şehit askerlerin kimlik bilgileri ve düzenlenecek resmi törenlere ilişkin detayların, ailelere bilgi verilmesinin ardından paylaşılması bekleniyor.

AA

Etiketler: Malatya, Milli Savunma Bakanlığı, MSB, S-70 helikopter, askeri helikopter kazası, kaza kırım, şehit, Türk Silahlı Kuvvetleri, son dakika, Malatya helikopter kazası
Okunma Sayısı: 466
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

    New York'ta bina çöktü: 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

    TCMB Başkanı Karahan: "Enflasyonda riskler canlı"

    Yapay zeka pazarı büyüyor: Harcamalar 2027'de 4 trilyon doları aşacak

    İrlanda Başbakanı Micheal Martin'den Ukrayna ve Gazze açıklaması

    Filistin Başbakanından COP31'de Gazze çağrısı

    İspanya'da tarihi grev: 4 milyon kişi alanlarda

    Motorin indirimi İran tehdidine takıldı

    HABAŞ Demir Çelik patlamasında karar çıktı: 9 Tutuklama!

    Netanyahu’da büyük panik

    Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor

    ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”

    “Ev genci”nde AB lideriyiz

    Fon faturası millete kesildi

    Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım

    ‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?

    İş cinayetlerini kim durduracak?

    Yılmaz Erdoğan dualarla defnedildi

    İHA’yı, SİHA’yı çıkar sanayi yerinde sayıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Motorin indirimi İran tehdidine takıldı
    Genel

    Fon faturası millete kesildi
    Genel

    The world needs to discover the Risale-i Nur
    Genel

    Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Netanyahu’da büyük panik
    Genel

    Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım
    Genel

    ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”
    Genel

    ‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?
    Genel

    “Ev genci”nde AB lideriyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.