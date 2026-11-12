Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve kazada 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 silah arkadaşımız şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki kayıplarla ilgili resmi taziye mesajı yayımladı. MALATYA'DA ASKERİ HELİKOPTER KAZASI Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da görev uçuşu sırasında S-70 tipi bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını kamuoyuna duyurdu. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazanın meydana geldiği alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. BAKANLIKTAN ACI HABER GELDİ Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan elim kazada helikopter içerisinde bulunan 4 askerin şehit olduğu bildirildi. Kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili teknik ekiplerin ve kaza kırım heyetinin bölgedeki incelemelerine hızla başladığı belirtildi. MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilendi. MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN Yapılan bilgilendirmenin devamında, kederli ailelere, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve tüm millete başsağlığı ile sabır temennileri iletildi. Şehit askerlerin kimlik bilgileri ve düzenlenecek resmi törenlere ilişkin detayların, ailelere bilgi verilmesinin ardından paylaşılması bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 466

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.