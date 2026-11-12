Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve kazada 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 silah arkadaşımız şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki kayıplarla ilgili resmi taziye mesajı yayımladı.
MALATYA'DA ASKERİ HELİKOPTER KAZASI
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da görev uçuşu sırasında S-70 tipi bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını kamuoyuna duyurdu. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazanın meydana geldiği alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
BAKANLIKTAN ACI HABER GELDİ
Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan elim kazada helikopter içerisinde bulunan 4 askerin şehit olduğu bildirildi. Kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili teknik ekiplerin ve kaza kırım heyetinin bölgedeki incelemelerine hızla başladığı belirtildi.
MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilendi.
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Yapılan bilgilendirmenin devamında, kederli ailelere, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve tüm millete başsağlığı ile sabır temennileri iletildi. Şehit askerlerin kimlik bilgileri ve düzenlenecek resmi törenlere ilişkin detayların, ailelere bilgi verilmesinin ardından paylaşılması bekleniyor.
AA