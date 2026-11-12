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Yapay zeka pazarı büyüyor: Harcamalar 2027'de 4 trilyon doları aşacak

12 Kasım 2026, Perşembe 13:58
Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın son raporuna göre, küresel yapay zeka harcamaları hız kesmeden artıyor. Geçtiğimiz yılki 2,75 trilyon dolarlık seviyenin ardından, harcamaların 2027'de yüzde 47,5 oranında büyüyerek 4,05 trilyon dolara ulaşması tahmin ediliyor.

Yapay zeka teknolojilerinin iş dünyası ve günlük yaşamdaki entegrasyonu derinleşirken, bu alana yapılan dev yatırımlar da yeni rekorlara koşuyor. ABD merkezli araştırma şirketi Gartner tarafından yayımlanan güncel veriler, yapay zeka ekosistemindeki finansal büyümenin boyutlarını gözler önüne serdi.

Aslan payı veri merkezleri ve sunucu altyapısının

Rapora göre, gelecek yıl yapılacak toplam harcamaların yüzde 59'u doğrudan veri merkezleri ve sunucuları kapsayan yapay zeka altyapısına ayrılacak. Altyapı yatırımlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 53'ün üzerinde artarak 2,4 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu alandaki en büyük harcama kalemini ise yapay zeka için özel olarak optimize edilmiş sunucular oluşturuyor. Söz konusu sunuculara yönelik yatırımların 527,6 milyar dolardan 957,2 milyar dolara fırlaması bekleniyor.

Yazılım ve siber güvenlikte büyük sıçrama

Altyapı yatırımlarının yanı sıra yazılım, hizmet ve güvenlik alanlarında da dikkat çekici artışlar öngörülüyor. 2027 yılı itibarıyla öne çıkan diğer harcama kalemleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Yapay zeka hizmetleri: Yüzde 29,5 artışla 746 milyar dolar.
  • Yapay zeka yazılımları: Yüzde 42 artışla 649 milyar dolar.
  • Yapay zeka siber güvenliği: Yüzde 69 artışla 86 milyar dolar.

Büyümenin arkasındaki temel dinamikler

Gartner Araştırma Şefi John-David Lovelock, kullanıcı ihtiyaçlarının beklenenden çok daha hızlı genişlediğine dikkat çekti. Yapay zeka uygulamalarının kullanım oranları arttıkça, yeni modellerin eğitimi için gereken işlem gücünün de paralel olarak büyüdüğünü belirten Lovelock, siber güvenlik harcamalarındaki yüzde 69'luk rekor sıçramayı ise yapay zekanın hem siber saldırıları hem de savunma mekanizmalarını hızlandırmasına bağladı.

2028 sonrası için yavaşlama ve risk uyarısı

Raporda geleceğe yönelik kritik uyarılara da yer verildi. Genel yapay zeka harcamalarındaki büyüme hızının 2028 itibarıyla yüzde 28 seviyelerine gerileyerek hafif bir yavaşlama sürecine gireceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Gartner analistleri, yalnızca yapay zeka veri merkezlerine odaklanan şirketlerin 2030 yılına kadar yeterli yatırım getirisi sağlayamayarak finansal risk altına girebileceği uyarısında bulundu. Büyük bulut sağlayıcılarının ise sahip oldukları güçlü gelir akışları sayesinde mevcut yatırım hızlarını sürdürebilecekleri vurgulandı.

AA

Etiketler: Yapay zeka yatırımları 2027, Gartner yapay zeka raporu, Veri merkezi yatırımları, Yapay zeka, Siber güvenlik harcamaları, Teknoloji pazarı büyüme tahminleri
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