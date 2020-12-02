Eritreli mültecilere erişim sağlayın

Bİrleşmİş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Tigray eyaletinde âcil insanî yardıma muhtaç Eritreli mültecilere erişim sağlanması için Etiyopya hükümetine çağrıda bulundu.

BMMYK sözcülerinden Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Eritreli mültecilerin bulunduğu kampların yakınında “çatışmalar, kaçırmalar ve zorla yerinden edilmelere” ilişkin haberlerden büyük endişe duyduklarını söyledi. Endişelerinin her geçen saat arttığını vurgulayan Baloch, kamplarda yiyecek tedarikinin tükenmek üzere olduğu ve buradaki insanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu. Âcil insanî yardıma muhtaç Eritreli mültecilere erişim sağlanması için Etiyopya hükümetine çağrıda bulunan Baloch, “BMMYK, mültecilerin güvenliği ve emniyeti için yaptığı çağrıyı güçlü bir şekilde yineliyor.” ifadesini kullandı. AA

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