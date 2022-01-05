Eski Sırp komutan gözaltında

Bosna Hersek’te eski Sırp komutan Milenko Zivanovic, Bosna Savaşı’nda savaş suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, Zivanovic’in, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa ve Zepe şehirlerinde silâhsız halka yönelik tutuklamalar yaptığı ve aralarında çocuklarında yer aldığı binlerce erkeğe karşı toplu saldırı düzenlemekle suçlandığı belirtildi. 1995 yılında Mart-Temmuz aylarında Srebrenista’daki güvenli bölgelerin bloke edilmesi suçuyla da yargılanacak eski Sırp komutanın keyfi tutuklama, işkence, taciz, fizikî ve psikolojik şiddet ve savaş sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların mallarını tahrip etmekle de suçlandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, binlerce erkek çocuk ve yetişkinin, Zivanovic kontrolündeki asker ve polis birlikleri tarafından tutuklandığı ve ldürülmüş olabileceği de ifade edildi. AA

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