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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Etnik temizlik

26 Ocak 2022, Çarşamba 23:54
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Filistin Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere yaptıklarının “etnik temizlik” seviyesine ulaştığını söylediler.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Filistin Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerini yıkma, boşaltma ve Yahudi yerleşim birimlerini genişletme politikalarının “etnik temizlik” seviyesine ulaştığını savundu.

Bakan Maliki ile Hedmi, Doğu Kudüs’ün Er-Ram Mahallesi’ndeki Kudüs İşleri Bakanlığında, aralarında Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer’in de olduğu Arap ve yabancı ülkelerin Filistin nezdindeki büyükelçi ve başkonsoloslarıyla Kudüs’teki durumu değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, “Son aylarda Kudüs şehrinde tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Ev yıkımları ve boşaltılmaları yoluyla etnik bir temizlikten bahsediyoruz.” dedi.   İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin İsrail polisi korumasında Doğu Kudüs’ün Zeytindağı bölgesinde Kerame ailesine ait evi yıktığını hatırlatan Hedmi, Doğu Kudüs’te 2022’nin başından bu yana, günde ortalama bir ev, 2021 yılında da 177’den fazla konutun İsrail güçlerince yıkıldığını ifade etti. Hedmi, İsrail’in yıkımla, Kudüs’teki Arap, İslâm ve Hıristiyan varlığını sınırlamayı amaçladığına vurgu yaparak, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri başta olmak üzere Doğu Kudüs’te onlarca ailenin de evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Hedmi, İsrail’in sistematik bir planla Doğu Kudüs’ü bir “getto”ya dönüştürme stratejisi yürüttüğüne dikkati çekerek, uluslar arası topluma, “İsrail saldırılarını ve uygulamalarını durdurmak için kınamalardan gerçek eyleme geçme” çağrısı yaptı.  

Filistinlilere yönelik şiddet     

Öte yandan Dışişleri Bakanı Maliki ise İsrail hükümeti ile Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine dikkati çekti. Maliki, İsrail’in Filistinlilerin evlerini yıkma ve Şeyh Cerrah’taki Filistinlileri evlerinden çıkarma planlarına işaret ederek, “Filistinlileri Şeyh Cerrah ile Silvan mahallelerindeki evlerinden tahliye etme yoluyla gerçekleştirdiği etnik temizlik uygulamaları, uluslar arası hukuka göre savaş suçudur.” ifadelerini kullandı.

AA

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