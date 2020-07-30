Everest uzun aradan sonra dağcılara açılıyor

Nepal'de Everest Dağı'na ve Himalayalar'daki diğer zirvelere düzenlenecek turlara artık izin verilecek.

Nepal'de Turizm Bakanı Sözcüsü Kamal Prasad Bhattarai, 21 Temmuz'da alınan Kabine kararı doğrultusunda, hükümetin otelleri ve restoranları yeniden açtığını açıkladı.

Everest Dağı'na ve Himalaya Dağları'ndaki diğer zirvelere yeniden tırmanış izinleri verilmeye başlandığını belirten Bhattarai, yürüyüş ve dağcılık faaliyetlerinin, otel ve restoran gibi tüm işletmelerin sağlık protokolüne uyması gerektiğini vurguladı.

Bhattarai, "Bir sonraki tırmanış mevsimi sonbaharda, buna daha bir aydan fazla süre var. 17 Ağustos'tan itibaren uluslararası uçuşlar gerçekleştireceğiz. Hala biraz zamanımız var" dedi.

Sözcü, Bakanlığın dağcılar ve yürüyüşçüler için sağlık protokolleri modeli üzerinde istişare ettiğini de söyledi.