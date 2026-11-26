Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin komutanı Halife Hafter’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi uluslararası basında yankı buldu.

Yabancı basında ziyaret, Ankara’nın Libya’nın doğusu ve batısıyla ilişkilerini güçlendirmesi, ülkenin siyasî ve askerî açıdan birleştirilmesine yönelik girişimleri ve Doğu Akdeniz’deki çıkarları bağlamında ele alındı. ABD merkezli Al-Monitor, görüşmeyi “Türkiye Libya’da yeni bir sayfa açarken Erdoğan, Hafter’i kırmızı halıyla karşılıyor” başlığıyla duyurdu. Katar merkezli Al Jazeera, Hafter’in Ankara ziyaretini Türkiye’nin Libya’daki rakip tarafları bir araya getirme çabaları kapsamında değerlendirdi. Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan ile Hafter’in görüşmesine ilişkin, “Görüşme, uzun yıllardır rakip olan taraflar arasındaki ilişkilerin yumuşamasına işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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