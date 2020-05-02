Ezan sesleri Kanada’da

Kanada’da ilk kez bazı vakit ezanlarının Ramazan boyunca hoparlörden okunmasına izni verildi.

Kanada’daki cami ve mescitlerde ilk kez Ramazan ayında bazı vakit ezanlarının hoparlörden okunmasına izni verildi. Ramazan başından itibaren Müslüman toplumdan gelen talepleri değerlendiren Toronto, Edmonton, Ottawa ve Hamilton gibi şehirlerin belediyeleri, öğle, ikindi ve akşam ezanlarının, Ramazan boyunca hoparlörden okunmasına izin verdi.

Kanada’daki Müslümanlar için tarihi bir an

Hamilton’daki Mountain Camii imam hatibi Seyid Tora, “Bu, Kanada’daki Müslüman toplumu için tarihî bir an. Ezan, insanları ibadete çağıran İlâhî bir dâvet. Bu dâveti herkesin duyması çok önemli. İlk kez komşularımızın duyacağı şekilde ezan okunuyor. Bizim camimizin dışında şehir merkezindeki başka bir camide daha okunması için izin alındı. Ezanın şimdilik Ramazan ayı boyunca okunması izni var, ancak Ramazan ayından sonra da devam etmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu. Tora, başka şehirlerdeki cami görevlilerinin de belediyelere başvurmaları halinde aynı izni alabileceklerini ifade etti.