"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Facebook, Sri Lankalı Müslümanlardan özür diledi

13 Mayıs 2020, Çarşamba 21:08
Sosyal medya platformu Facebook, iki yıl önce Sri Lanka’da Müslümanlara yönelik toplumsal şiddet olaylarındaki rolü nedeniyle özür diledi.

Bloomberg’e yaptığı açıklamada Facebook, konu ile ilgili açılan soruşturmanın sonucunda platformda paylaşılan nefret içerikli söylemlerin Müslümanlara karşı şiddete yol açmış olabileceğini kabul etti.

Açıklamada, “Platformumuzun kötüye kullanılmasından dolayı çok üzüntülüyüz. Ortaya çıkan gerçek insan hakları sonuçlarının farkındayız ve özür dileriz.” ifadesi yer aldı.

Şirket, benzeri sorunların önüne geçmek için yerel dilde içerik denetleyicisi sayısını artırmak, nefret söylemlerini otomatik olarak algılayıp yayılmasını önleyen teknolojik uygulamaya geçmek ve yerel sivil toplum gruplarıyla ilişkileri geliştirmek gibi çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Article One Advisors LLC adlı bir şirket tarafından hazırlanan raporda, Facebook’un, yaklaşık on yıldır Sri Lanka’da aşırı gruplar tarafından kötüye kullanıldığı uyarılarını dikkate almada başarısız olduğu belirtildi.

Raporda, 21 milyondan fazla nüfusu bulunan Sri Lanka’da 4,4 milyon kişinin günlük Facebook platformunu kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Facebook'ta paylaşılan sahte video şiddeti başlattı

Sri Lanka’daki şiddet olayları, 2018 Mart başında bir kullanıcının Facebook’ta, Müslüman bir restoran sahibinin Sinhala Budistlerin yemeğine kısırlaştırıcı hap attığı sahte video paylaşımı ile başlamıştı.

Paylaşımda, “Bebekleri dahi ayırmadan bütün Müslümanları öldürün.” şeklinde ifadeler kullanılarak sosyal medyada Müslümanlara karşı öfke tetiklenmiş, çıkan toplumsal şiddet olaylarında onlarca cami ile Müslümanlara ait iş yerleri ve evler kundaklanmış, en az 3 kişi vefat etmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Sri Lanka hükümeti olayların büyümesi üzerine belli bölgelerde olağanüstü hal ilan ederek sokağa çıkma yasağı başlatmış, olayları yatıştırmak için Facebook'a erişimi de engellemeye çalışmıştı.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini Budistler oluştururken Müslümanların oranı yüzde 9 civarında bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    70 yıl sonra demokrasi özlemi

    Oruç yenilenmektir

    Salgın ciddiyetini devam ettiriyor

    Borçlanma tam gaz

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi

    Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı

    Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif çıktı

    Facebook, Sri Lankalı Müslümanlardan özür diledi

    YKS'ye girecekler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs'ta açık olacak

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Bakan Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü

    'Şu anki şartlarda salgın kontrol altında'

    2020 için MTV alınmasın

    Libya ordusunun hedefi, stratejik Vatiyye Hava Üssü

    Somalı çocuklar babalarının kabrine koştu

    Kavala itirazına AİHM’den red

    14 yaş altı çocukların sokak hasreti sona erdi

    Liglerin başlama tarihleri açıklandı

    Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında koronavirüs tespit edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuhaf gelişmeler
    Mikail YAPRAK

    Dön gel artık ya Ömer!
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküşe siyasî hamaset
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili-3
    Faruk ÇAKIR

    Salgına farklı yorum
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemden azat günleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi yeniden şahlansın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi
    Risale-i Nur'dan

    Demokratların muvaffakıyetine çok duâ ediyorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.