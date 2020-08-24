Fas Başbakanı: Siyonist yapıyla normalleşmeyi reddediyoruz

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, ülkesinin İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını reddederek, Siyonist oluşumla yapılacak tüm normalleşme çalışmalarına karşı olduğunu söyledi.

Fas'taki koalisyon hükümeti lideri Osmani, başkanlığını yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düzenlediği etkinlikte konuştu. Osmani, Filistin halkının haklarına saldırının Fas'ın kırmızı çizgisi olduğunu söyleyerek, ülkesinin İsrail ile BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını reddettiğini ve Siyonist oluşumla yapılacak tüm normalleşme çalışmalarına karşı olduğunu belirtti. Başbakan Osmani, "Siyonist yapıyla normalleşme, Filistin halkının haklarını daha çok ihlal etmesi için bir teşviktir." dedi. Osmani, normalleşme anlaşması karşısında Fas'ın yönetimi ve halkıyla Filistin'in yanında durmaya devam ettiğini vurgulayarak, bölgeyi Yahudileştirme çabalarına, Filistinlilerin ve Kudüslülerin haklarının ihlal edilmesine, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün İslami kimliğinin yok edilmeye çalışılmasına karşı çıktıklarını kaydetti. Bu konuda verilen her türlü tavizin Fas tarafından reddedildiğini dile getiren Osmani, İslam ümmetinin, ilk kıble ve üçüncü harem olması sebebiyle Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü savunması gerektiğini sözlerine ekledi. AA

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