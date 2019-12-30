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Filistin Başbakanından İsrail'e tepki

30 Aralık 2019, Pazartesi 17:25
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesinti yapma kararını "Filistin hükümetini yeniden mali krize sokma" şeklinde değerlendirdi.

Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Iştiyye, İsrail Güvenlik Kabinesinin, Filistin yönetiminin 2018 yılında tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı ödenekle aynı değerde olan 150 milyon şekellik kesinti kararına tepki gösterdi.

İsrail'in şubat ayında aldığı, vergilerden yıllık 500 milyon şekel kesinti kararına işaret eden Iştiyye, yeni alınan 150 milyon şekellik kesinti kararıyla yıllık toplam kesintinin 650 milyon şekeli bulacağını ifade etti.

"Bu karar, bizi yeniden mali krize sokuyor. Kamu malını yönetimle bu krizi aşmaya çalışmıştık." diyen Iştiyye, İsrail'in bu kesinti kararını uygulamasına Filistin'den uygun bir karşılık verileceğini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden, yıllık 150 milyon şekel kesinti yapılması önerisini kabul etmişti.

Kabine, 17 Şubat'ta da vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (yaklaşık 144 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin kesintili haliyle ödenmesini kabul etmeyeceklerini açıklamış ve vergileri bu şekliyle almayı reddetmişti.

Filistin yönetimi ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle 4 Ekim'de İsrail'in, kendisi adına topladığı vergileri tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan kısmı keserek ödemesini kabul etmişti.

AA

Etiketler: Filistin, Başbakan, İsrail, tepki
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