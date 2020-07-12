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12 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor

12 Temmuz 2020, Pazar 19:00
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha ölmesiyle toplam can kaybının 37'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, 349 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 7 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 23’ünün durumunun ağır olduğu, 1116 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Vaka sayısında hızlı artış

Kovid-19 salgınının ilk dalgasının etkisine nisanda giren Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 349'a kadar çıktı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 6 bine yaklaştı.

Filistin yönetimi 5 Temmuz’da, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde bir aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

AA

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