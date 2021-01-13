Filistin'de vaka sayısı 168 bini geçti

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 1814'e yükseldi, vaka sayısı da 168 bini aştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 30 kişinin daha virüs nedeniyle öldüğü ve 978 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Ölenlerin 21’inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 9’unun ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olduğu kaydedildi. Hastalardan 93'ünün yoğun bakım ünitesinde bulunduğu, 25'inin de solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü ifade edildi. AA

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