Filistin’den UCM'ye mektup

Filistin, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlar ve Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) mektup gönderdiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık tarafından Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi başta olmak üzere işgal devletinin halkımıza karşı işlediği suçlarla ilgili olarak UCM'ye mektup gönderildi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, UCM'den, soruşturmaların hızlandırılması, suçlu ve katillerin uluslararası adalete teslim edilmesi için bu mektubu dikkate almasının istendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Filistin Başsavcılığının Ebu Akile dosyasıyla ilgili soruşturmasını tamamlamasının ardından bakanlığın üzerine düşen görevini yapmaya devam edeceği kaydedildi. AA

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