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Filistin'e Destek İçin Küresel Halk Komitesinden 'Gazze planı' uyarısı

19 Eylül 2021, Pazar 23:00
Filistin'e Destek İçin Küresel Halk Komitesi, İsrail'in "güvenlik karşılığı Gazze'de ekonomik refah" planının Gazze halkının şartlarını iyileştirme değil İsrail'i kurtarma hedefi taşıdığını bildirdi.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Halk Komitesinin Başkanı İsam Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından ortaya atılan ve İsrail'in güvenliği karşılığında Gazze Şeridi'ne ekonomik refah sağlanmasını öngören plana karşı uyarıda bulundu.

 

Yusuf, söz konusu planın Gazze halkının şartlarını iyileştirme değil son saldırılarda Filistin direnişine kendi şartlarını dayatmakta başarılı olamayan İsrail'i kurtarma hedefi taşıdığını belirtti.

İsam Yusuf, İsrail'in söz konusu plan aracılığıyla Filistin direnişi karşısındaki çıkmazından kurtulmak, Filistin topraklarındaki işgalini direnişle karşılaşmadan rahatça sürdürmek, işgalci olarak üzerindeki finans yükünü Avrupa ve Arap ülkelerine yıkmak gibi bazı hedefleri gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nde ablukanın kalkması, bölgenin yeniden imarı ve halkın yaşam şartlarının iyileştirilmesinin insan hakkı olduğu ve pazarlık edilemeyeceğini vurgulayan Yusuf, İslam ülkeleri ve uluslararası topluma İsrail'in bu planlarını suya düşürme çağrısında bulundu.

İsrail'in güvenliğine karşılık, Gazze'de ekonomik refah

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 12 Eylül Pazar günü yaptığı açıklamada, planın iki aşamada uygulanacağını belirtti.

Öncelikle Gazze'nin yeniden imar edilerek insani ihtiyaçların karşılanacağını ifade eden Lapid, buna karşılık uluslararası güçler yoluyla Hamas'ın askeri gücünün zayıflatılacağını kaydetti.

Lapid, Gazze'nin planı kabul etmesi ve Filistin yönetiminin bölgede kontrolü sağlamasının ardından ikinci aşamaya geçileceğine işaret ederek tüm bunların Gazze'de olumlu gelişmeler yaşanmasına katkı sağlanacağını savundu.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek projeleri de açıklayan Lapid, planın "Gazze Şeridi açıklarında bir liman inşası, yapay ada kurulması ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında bir ulaşım ağı oluşturulmasını" içerdiğini söyledi.

Lapid ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik uluslararası yatırımların teşvik edilerek İsrail, Mısır ve Filistin ile ortak ekonomik projelerin de uygulamaya geçirileceğini anlattı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son olarak 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.

AA

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