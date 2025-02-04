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5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Filistin halkı tehciri kabul etmeyecek

04 Şubat 2025, Salı 23:47
Filistin Devlet Başkanlığı, Filistin halkının, İsrail’in tehcir ve alternatif vatan planlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail makamlarının, Filistin halkını göç ettirmek ve etnik temizlik için Batı Şeria’daki saldırılarını genişlettiğini belirtti. Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre, “Filistin halkı ne tehcir ne de alternatif vatan planlarını kabul edecek” ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, Filistinlilerin tehdit edilmesinin kimseye fayda sağlamayacağı, aksine bölgeyi daha büyük bir kaosun içine sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Acilen harekete geçin

Ebu Rudeyne, “İşgal güçlerinin Batı Şeria’da yürüttüğü bu saldırgan siyaset, 29 Filistinlinin şehadetiyle, yüzlercesinin yaralanması ve gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Cenin ve Tulkerim’de binalar havaya uçuruldu, alt yapı tahrip edildi, binlerce kişi sığınmacı durumuna düştü” ifadesine yer verdi. ABD yönetimini, İsrail’in saldırılarına son vermesi için acilen harekete geçmeye çağıran Ebu Rudeyne, aksi halde durumların kontrol edilemeyecek bir şekilde büyüyeceğini ve herkesin bedel ödeyeceğini kaydetti.

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Tehcir teklifi, imha planıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’dekileri Mısır ve Ürdün’e sürme planının Filistinlileri “imha etmek” anlamına geldiğini ve uluslararası toplumun Filistin halkına topraklarını ve haklarını savunma konusunda destek olma sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Bekayi, Uluslararası Ceza Mahkemesinde, Gazze’de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarından mahkum edilerek, hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’yi ziyaretinin sorulması üzerine, bunun ikili ilişkilerle ilgili olduğunu ancak ziyaretin bölgesel sonuçlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

AA

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