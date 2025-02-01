Pakistan’dan Trump’a tepki

01 Şubat 2025, Cumartesi 03:21
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şefkat Ali Han, Trump’ın, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerine sürgün edilmesine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
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Gazze topraklarının Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Han, “Filistin halkını yerinden etme önerisi rahatsız edici ve adaletsiz” ifadesini kullandı.
Han, Pakistan’ın, Haziran 1967 öncesindeki sınırlar temelinde, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak “adil, kapsamlı ve kalıcı” bir çözümü desteklediğinin altını çizdi.
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AA
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