Pakistan’dan Trump’a tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şefkat Ali Han, Trump’ın, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerine sürgün edilmesine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

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