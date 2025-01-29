Sürgün kabul edilemez

ABD BAŞKANI TRUMP’IN FİLİSTİNLİLERİN KOMŞU ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ TEKLİFİNE TEPKİLER BÜYÜYOR.

Tehcir teklifi kabul edilemez

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yapılan açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri topraklarından sürme çağrısı, “kesinlikle kabul edilemez” olarak vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantı öncesi gazetecilere yapılan açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri topraklarından sürme çağrısını, “kesinlikle kabul edilemez” olduğu vurgulandı. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ürdün ve Mısır’a daha fazla Filistinli mülteci alma çağrısına yönelik, “(Gazze’deki) Ateşkes anlaşması, insanların evlerine dönebileceğini söylüyor. Önceliğimiz bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmek olmalı” dedi.

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Filistinli siviller evlerine dönebilmeli

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Filistinlilerin kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğunu belirterek, “Filistin halkının zorla sürgün edilmesine karşı çıkıyoruz” dedi. Fajon, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri topraklarından sürme çağrısını, “kesinlikle kabul edilemez” olarak gördüklerini ifade etti.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ürdün ve Mısır’a daha fazla Filistinli mülteci alma çağrısına yönelik, “Filistinli siviller geri dönebilmeli ve hayatları ile evlerini yeniden inşa edebilmeli” açıklamasını yaptı. Brüksel - aa

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Kuzeye dönüş tehcire en güzel cevap

Filistinli gruplar, İsrail’in 471 gün boyunca sürdürdüğü saldırıların ardından varılan ateşkesle birlikte Filistinlilerin kuzeye dönüşünün, “tehcir planını boşa çıkardığını belirtti. Filistinli grupların çoğunu bünyesinde barındıran “Ulusal ve İslâmî Grupları Takip Konseyi” yazılı açıklama yayınladı.

Filistin davasının en önemli dönemlerinden birine tanık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ni boşaltma planının “kararlılık ve azimle” engellendiği vurgulandı. Açıklamada, Filistinlilerin, “ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı tehcir planını engelleyeceği” aktarıldı. Gazze - aa

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Trump, tehcirde ısrarlı

ABD Başkanı Donald Trump, Miami’den Washington’a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, “Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum” değerlendirmesini yaptı. “Gazze Şeridi’ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz” diyen Trump, söz konusu bölgede uzun zamandır şiddetin hâkim olduğunu kaydetti. Washington - aa

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Bunun adı etnik temizliktir

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump’ın Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi önerisine tepki gösterdi. Kendisi de bir Yahudî olan ancak İsrail politikalarına karşı tutumuyla bilinen Sanders, “Trump Gazze’yi ‘temizlemek’ ve orada yaşayan milyonlarca Filistinliyi komşu ülkelere sürmek istediğini söylüyor. Bunun adı etnik temizliktir ve bu bir savaş suçudur” sözleriyle cevap verdi.