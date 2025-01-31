500 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

İsrail saldırıları sebebiyle yerlerinden edilen 500 binden fazla Filistinlinin son 3 günde, Gazze Şeridi’nin kuzeyine döndüğü bildirildi.

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