500 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

İsrail saldırıları sebebiyle yerlerinden edilen 500 binden fazla Filistinlinin son 3 günde, Gazze Şeridi’nin kuzeyine döndüğü bildirildi.
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İsrail saldırıları sonucu oluşan ağır yıkıma rağmen Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine dönmeye devam ediyor. İşgal altındaki Netzarim Koridoru’nun pazartesi açılmasının ardından Gazzeliler akın akın kuzey bölgelerine dönmeye başladı.
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, ateşkes anlaşması kapsamında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye dönüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusunun işgali altındaki Netzarim Koridoru’nun pazartesi açılmasının ardından Gazze’nin kuzeyine geçen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı belirtildi.
AA