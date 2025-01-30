Trump'ın skandal fikrine bir tepki de Almanya'dan: Gazzelileri sürgün uluslararası hukuka aykırı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze halkının Mısır veya Ürdün’e sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
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Sürgün kabul edilemez
Scholz, İsrail’e silah desteği vermeye devam edeceklerini söyleyerek, “Ancak uluslararası hukuka saygı, Gazze halkına sivil yardım, iki devletli çözüm ve geleceğe yönelik adil bir perspektif içeren her şeyin temelinde” ifadesini kullandı.
Şimdi barışa yönelik umudun riske edilmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, “Bu çok ama çok önemli. Bu sadece bir duraklama değil. Ateşkesten kalıcı bir barış oluşmalı” diye konuştu.
AA