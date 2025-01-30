BM de tehcir planına karşı

BM sözcüleri, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi önerisine, insanların zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını belirterek tepki gösterdiler.

Sürgün kabul edilemez

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Stalmarsh, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’nin “temizlenmesi için” Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi çağrısına ilişkin, “BM, insanların zorla yerinden edilmesine veya başka herhangi bir tür insan hakları sorununa neden olabilecek herhangi bir plana karşı olacak” dedi.

Böyle bir ‘temizliğe’ izin verilemez

Direktör Vellucci ise bu öneriyle ilgili adı geçen ülkelerin yorumlarını da gördüklerini söyleyerek, “BM elbette insanların zorla yerinden edilmesine yol açabilecek veya herhangi bir tür ‘temizliğe’ neden olacak herhangi bir plana karşı olacak” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’nin “temizlenmesi için” Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin “farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi” çağrısı yapmıştı.

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Gazze halkının sürülmesi fikri kabul edilemez

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Mecliste ortak basın toplantısında konuştu. Zvizdic, dünyanın İkinci Dünya Savaşı’nda yaşananlardan ve Boşnakların soykırıma uğramasından yeterince ders çıkaramadığı değerlendirmesinde bulundu. Filistinlilerin Gazze’den kalıcı olarak göç ettirilmesi gündemi hakkındaki soruyu yanıtlayan Zvizdic, “İnsanların bir yerden başka bir yere gönderilmesi ve insanların yüzyıllarca bir yerde yaşayıp da başka bir yere sürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu ahlâka ve uluslararası hukuka aykırıdır” diye konuştu.

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Sürgün uluslararası hukuka aykırı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze halkının Mısır veya Ürdün’e sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Scholz, İsrail’e silah desteği vermeye devam edeceklerini söyleyerek, “Ancak uluslararası hukuka saygı, Gazze halkına sivil yardım, iki devletli çözüm ve geleceğe yönelik adil bir perspektif içeren her şeyin temelinde” ifadesini kullandı. Şimdi barışa yönelik umudun riske edilmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, “Bu çok ama çok önemli. Bu sadece bir duraklama değil. Ateşkesten kalıcı bir barış oluşmalı” diye konuştu. Berlin - aa