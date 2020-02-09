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'Filistin haritasını tüm dünya biliyor'

09 Şubat 2020, Pazar 09:34
Yüzyılın Anlaşması gereği Batı Şeria'dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Filistin Devlet Başkanlığı'ndan 'Filistin haritasını tüm dünya biliyor' karşılığı geldi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları" ifadelerine cevap verdi.

Rudeyne, "Devletin haritası, Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır" dedi.

Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz" ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın bu olduğunu vurguladı.

Etiketler: Ebu Rudeyne, Filistin, harita
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