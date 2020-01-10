Filistinli mahkûmlara işkence yapılıyor

İsrail mahkemesi, ülke polisi ve istihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) dedektiflerinin ‘sorgulamalar sırasında sanıkları kasıtlı olarak uyutmadıkları ve işkence ettiklerine’ ilişkin ayrıntıların açıklanmasına izin verdi.

Filistinli mahkûmların yıllardır dile getirdiği işkence yöntemlerinin bir kısmı gün yüzüne çıktı. Tel Aviv’in 15 kilometre güneydoğusundaki Lod kenti yerel mahkemesinden, Şabak’ın engelleme çabalarına rağmen, “gözaltında tutulanların maruz kaldığı insan haklarına aykırı duruma ilişkin bilgilerin yayınlanabilmesi” yönünde karar çıktı. Gözaltındaki sanıklardan birinin şikâyetinde, “İsrail polisinin ellerini ve ayaklarını acı verecek şekilde sıkıca bağlayıp sorguya çektiği, bu zor şartlardan kurtulmak için tuvalete sığınmak zorunda kaldığı” ifadeleri yer aldı. Sorgulanan ve şikâyetçi olan kişilerin kimlikleri ve etnik yapılarına ilişkin ayrıntı verilmezken, Şabak’ın ayrıca çok kısa aralarla iki günü bulan ve sürekli tekrarlanan sorgulama teknikleri uyguladığı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 66

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.