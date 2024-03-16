Filistinli yaşlı bir kadın torunlarını otlarla doyurmaya çalışıyor

İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırıları sürerken, Filistinli yaşlı bir kadın gözyaşları içinde, torunlarını sokaktan topladığı otlarla doyurmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve yardımların girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze'de 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve yardım girişlerine izin vermemesi nedeniyle hayatlarındaki en zor ramazanı geçiriyor.

Açlığın kol gezdiği Gazze'de durum kuzey bölgelerde daha da ağır. Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışan Gazzeliler, ramazan ayını yokluğu en derinden hissederek yaşıyor.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze’deki yaşlı bir kadının ailesini beslemek için sokaktan topladığı otları pişirdiği görülüyor.

Yaşlı kadın, ne yaptığı sorusuna, gözyaşları içinde, “Biraz ot pişiriyorum. Başka ne pişireceğiz? Ne yapabiliriz?” cevabını verdi.

Kendisiyle konuşan kişiye, üzüntü içinde ve ağlayarak, “Yeter oğlum, bunu daha fazla yapamam (konuşamam).” diyen yaşlı kadın, İsrail’in saldırıları altında yaşadıkları kıtlığı, “Torunlarıma yedirecek hiçbir şey bulamadım.” diyerek anlattı.