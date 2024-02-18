Firavun zihniyeti

İSRAİL DIŞ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MOSSAD’IN ESKİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERİNDEN RAMİ IGRA, GAZZE’DE 4 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARIN TOPLU CEZALANDIRMAYI HAK ETTİĞİNİ SAVUNDU. BU, HZ. MUSA (AS) ZAMANINDA FİRAVUN’UN TÜM ERKEK ÇOCUKLARIN KATLEDİLMESİ EMRİNİ HATIRA GETİRDİ.

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad’ın eski üst düzey yetkililerinden Rami Igra, Gazze Şeridi’nde 4 yaşın üzerindeki tüm Filistinlilerin Hamas’ı desteklediğini öne sürerek, İsrail’in insani yardımları engelleyen toplu cezalandırma politikasına maruz kalmayı hak ettiklerini savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN’da katıldığı programda konuşan Mossad’ın eski Esir ve Kayıp Birimi Başkanı Igra, bazı İsrailli yetkililerin savunduğu “Gazze’deki tüm sivillerin suçlu olduğu” iddiasını yineledi. Gazze’de 4 yaşın üzerindeki herkesin Hamas destekçisi olduğunu öne süren Igra, bu yüzden sivillerin İsrail’in gıda, ilaç ve insani yardımları engelleyen toplu cezalandırma politikasıyla yüzleşmeyi hak ettiklerini savundu.

Nasıl bir kafa?

Eski Mossad yetkilisi Rami Igra, şunları söyledi: “Gazze’de herkes bu işin içinde. Herkes Hamas’a oy verdi. 4 yaşın üzerindeki herkes Hamas destekçisidir. Şu anki hedefimiz, onları Hamas destekçiliğinden, Hamas’tan hoşlanmayan insanlara dönüştürmek.” İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Ekim 2023’te yaptığı bir konuşmada, benzer ifadeleri kullanarak, Gazze’deki sivillerin Hamas’ın saldırılarından habersiz oldukları ya da buna dahil olmadıkları söyleminin doğru olmadığını öne sürmüştü. Herzog, Gazze’de sivillerin İsrail güçlerince öldürülmesini “Bir darbe girişiminde Gazze’yi ele geçiren kötü niyetli rejime karşı ayaklanabilirlerdi, buna karşı savaşabilirlerdi.” sözleriyle savunmuştu.

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AÇLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Ölümün kol gezdiği, İsrail ordusunun saldırı ve işgali altındaki Gazze Şeridi’nin, özellikle insani yardımın sınırlı ulaşabildiği kuzey bölgelerinde yaşama tutunmaya çalışan Filistinliler, İsrail’in hava ve kara saldırılarının yanı sıra çocuklarının hayatını tehdit eden açlıkla da mücadele ediyor.