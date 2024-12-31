"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Ford, Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşılan X hesabına ilişkin açıklama yaptı

31 Aralık 2024, Salı 11:27
ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu.

Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.

 

Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.

 

Ford'un resmi X hesabından, dün, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı.

Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek, söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.

AA

Okunma Sayısı: 410
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Raportörü Albenese: Sağlıkçılar İsrail ile tüm bağlarını kesmeli

    İşte yargı karnemiz

    Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

    Astrofizikçi Ryan French dünyayı vurması beklenen güçlü bir jeomanyetik fırtına oluştuğunu açıkladı

    Almanya'nın geleceğine sosyal medya sahipleri karar veremez

    Şırnak'ta çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

    Ford, Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşılan X hesabına ilişkin açıklama yaptı

    İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın çıktı

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon hakkında tutuklama emri çıkarıldı

    Şam’da “Ulusal Konferans” hazırlığı

    İsrail Golan’da ilerliyor

    İsrail’in hedefi bütün hastaneler

    Mescid-i Aksa'ya yine baskın

    Vatandaş 2025'ten ümitsiz

    AB’den Suriye’ye 50 ton tıbbî malzeme

    Vahşet karşısında dünya aciz

    Terör örgütü PKK/YPG terör devleti İsrail’den yardım istedi

    UNICEF: Çocuklar savaş ve şiddet kurbanı

    Çin ve İran’dan ortak açıklama: Ortadoğu rekabet alanı olmasın

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Cemaatler Ankara Kedisinden uzak durmalı
    Osman ZENGİN

    İnönü’nün ölümü manşet değiştirtmişti
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni yıl heyecanı meşrû mudur?
    Risale-i Nur'dan

    Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok, sevkiyat var
    İbrahim Günaydın

    Çocuklara öğretilecek bilgiler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kuvvet hakta ve ihlâstadır
    Genel

    “Asgarî ücreti elindeki kâğıdı okurken öğrendi”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Menfî tenkidden nasıl kurtulabiliriz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.