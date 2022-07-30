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4 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

04 Ağustos 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Mülkün hakikî sahibi olan ve hükmü her şeye geçen Allah ne yücedir. 

Tâhâ Sûresi: 114

HADİS:

Kıyamet Günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesinde bulunacaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 3002

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