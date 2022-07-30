Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mülkün hakikî sahibi olan ve hükmü her şeye geçen Allah ne yücedir. Tâhâ Sûresi: 114 HADİS: Kıyamet Günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesinde bulunacaktır. Camiü’s-Sağir, No: 3002

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