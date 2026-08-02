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Bu kez kalıcı barış sağlansın - İsrail çekilecek, Hamas silah bırakacak

02 Ağustos 2026, Pazar 01:41
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için hazırlanan yol haritası, Hamas’ın silah bırakması ile İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin eş zamanlı yürütülmesini içeriyor. Gözler, kalıcı barışın sağlanmasına çevrildi.

Gazze Barış Kurulu, ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için duyurduğu yol haritasının detaylarını paylaşarak Hamas’ın silah bırakması ile İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgal ettiği alanlardan çekilmesinin eş güdümlü bir şekilde aşamalı yürütüleceğini açıkladı.

Gazze Barış Kurulu’nun X şirketinin sosyal medya platformundaki kurumsal hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Planı’nın ilerletilmesi için hazırlanan yol haritasının 15 maddeden oluştuğu bildirildi. Barış Kurulu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkesin sonraki aşamasının uygulanmasına ilişkin “tarihi” bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Kurul, arabulucu ülkelerle birlikte Hamas’ın ayrıntılı yol haritasını kabul etti.

Gazze’de yönetim NCAG’ye devredilecek

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için duyurulan taslağa göre, ilk aşamada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına son vermesi ve bölgeye insanî yardım girişini sağlaması öngörülüyor. Aynı süreçte Hamas ve bölgedeki diğer Filistinli grupların da her türlü askerî faaliyetlerini sona erdirmesi gerekiyor. Gazze Şeridi’nde tüm sivil ve güvenlik yetkisinin Gazze Yönetimi Ulusal Komitesine (NCAG) devredilmesi, Hamas ve Filistinli diğer grupların askerî ya da sivil yönetime katılmaması öngörülüyor. Taslağa göre, Gazze’de iç güvenlik tamamen NCAG’ye devredilirken, sokak gösterileri, askerî geçit törenlerinin yasaklanması ve bir toplumsal barış anlaşmasının imzalanması öngörülüyor.

Silahsızlanma ilerledikçe çekilme başlayacak

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin önceden belirlenmiş sabit bir tarihe bağlı olmadığı ancak Kapsamlı Barış Planı kapsamında silahsızlanma sürecinde kaydedilen ve IVC tarafından doğrulanan ilerlemelere bağlı olacağı belirtildi. Bu doğrultuda adımların karşılıklı olarak atılacağı kaydedilirken, bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün (ISF) İsrail güçleri ile NCAG bölgeleri arasında ayrım hattı oluşturacağı, insanî yardımların güvenliğini sağlayacağı ve NCAG bünyesindeki polis biriminin eğitimini desteklemekle görevlendirileceği aktarıldı.

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İsrail’in çekilmesi şart

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’nin aracılık ettiği anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bunun hayata geçebilmesi için yerine getirilmesi gereken birçok unsur bulunduğuna dikkati çeken Kallas, “Hamas’ın Gazze’de silahsızlandırılmasına yönelik planın eksiksiz uygulanması, barışa giden yolda yapıcı bir adım olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Kallas, başarının tüm tarafların tam taahhüdüne bağlı olacağının altını çizerek, “Hamas’ın anlaşmaya uyup uymadığının doğrulanması önemli bir zorluk oluşturacak. İsrail’in de nihayetinde Gazze’den çekilmesi gerekecek” ifadelerini kullandı. AB’nin bir sonraki adımları desteklemeye hazır olduğunu belirten Kallas, sahadaki AB misyonlarının Filistin devletinin inşasına yönelik çabalara destek verilmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.

AA

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