Bankalar faizle büyüdü

Yüksek faiz politikası, krediye ulaşmayı zorlaştırırken bankaların faiz gelirlerini rekor seviyelere taşıdı. Ev, araba için krediye ve kredi kartına yüklenen milyonlarca vatandaş ağır faiz yükü altında ezilirken, bankacılık sektörünün faiz geliri tırmandı.

Kartlı ödemeler Haziran’da 2,9 trilyon liraya çıktı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün haziran ayındaki net faiz geliri 1.245 trilyon liraya ulaşırken, kredilerden elde edilen toplam faiz geliri 3.179 trilyon lirayı aştı. Bir yıl önce aynı dönemde net faiz geliri 681.7 milyar lira, kredilerden alınan faiz ise 2.420 trilyon lira seviyesindeydi. Böylece net faiz geliri bir yılda yaklaşık yüzde 83, kredilerden elde edilen faiz ise yüzde 31 arttı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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