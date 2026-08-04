İsrail şokta - Trump baskı altında

​İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a planlanan kapsamlı saldırıları askıya almasını, sosyal medya paylaşımından öğrendiği iddia edildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, üst düzey İsrailli yetkililerin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz’a, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları askıya alma kararının önceden bildirilmediğini aktardı. Kanal 12’ye konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, “Saatlerce tam bir belirsizlik içindeydik. Başkan Trump, bizi sistemsiz, sisli bir ortamda bıraktı. Üst düzey komutanlar neler olup bittiğini Trump’ın sosyal medyadaki paylaşımından öğrendi” ifadesini kullandı. Söz konusu yetkili, Trump’ın sosyal medya paylaşımından sonra İsrail’deki atmosferi “Hissettiğimiz şey, yarı yolda bırakıldığımızdı.” sözleriyle tarif etti. Kudüs - aa

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Trump baskı altında

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la görüşmelerin başlayacağını açıklarken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve nükleer anlaşmazlığın çözümü amacıyla İran’a yönelik yeni saldırıları askıya aldıklarını duyurdu. Trump’ın müzakereler için herhangi bir süre sınırı koymaması dikkat çekti. İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nın uzun süredir kapalı kalması enerji fiyatlarını yükseltirken, hem ekonomik hem de siyasî baskı Trump yönetimini ateşkesi koruyacak bir uzlaşı arayışına yöneltti. Bölgede gerilim sürerken İran, ABD’nin olası saldırılarına karşı “orantılı karşılık” verileceği mesajını yineledi.

Haber Merkezi