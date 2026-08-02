ABD'li komutan: İsrail'i korumak için yeterli kaynak yok

ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich'in, bu hafta ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü.

Washington Post'un haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD'li komutan Grynkewich'in bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti. Söz konusu bildirimde Grynkewich, İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıklarını ifade etti. Grynkewich, kendisine bir donanma muhribinin daha sağlanmaması halinde, İsrail'in savunması yerine ABD'nin "anavatanı"nın savunmasını tercih etmek zorunda kalacağını belirtti. Yetkililer, söz konusu bildirimin, ABD'nin İran savaşında kaynaklarını nasıl tükettiğine dair bir gösterge olduğunu savundu. AA

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