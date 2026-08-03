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3 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,75 - ENAG: %50.49

03 Ağustos 2026, Pazartesi 11:19
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 0,99 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 seviyesine geldi. TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini yıllık yüzde 32,11 ve aylık yüzde 0,99 olarak açıklamıştı.

 

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti.

ENAG: 50.49

ENAG verilerine göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,07 artarken yıllık yüzde 50,49 olarak gerçekleşti. Bağımsız araştırma grubu ENAG, 2026 Temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı.

Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı. ENAG'a göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,94 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 51,49 olarak hesaplanmıştı.

MEHMET KARA - ANKARA

 

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