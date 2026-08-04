Satılık fabrika da var otel de

Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Yüksek üretim maliyetleri sebebiyle nefesinin kesildiğini vurgulayan sanayiciler peş peşe iflas bayrağını çekiyor.
Üretim bantları dururken binlerce fabrika, mağaza, dükkan, 5 yıldızlı otel, tatil köyü, akaryakıt istasyonu, maden ocağı acil koduyla sahibinden satılığa çıkarıldı. Online ilan sitelerinde toplam değeri yüzlerce milyar lirayı aşan fabrikalar, atölyeler, depolar, tatil köyleri, oteller satılıyor. 3 Ağustos itibarıyla Sahibinden.com sitesi üzerinden satışa çıkarılan işyeri sayısı 60 bin 637’ye fırladı. Bunların 41 bin 712’si mağaza/dükkan, 2 bin 372’si fabrika, 1.237’si depo/antrepo. Satışa sunulan turistik tesis sayısı ise 1.174’ü buldu.
Haber Merkezi