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2 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

İsrail'de bir asker daha intihar etti

02 Ağustos 2026, Pazar 13:10
İntihar vakalarının giderek arttığı İsrail ordusunda bir askerin daha intihar ettiği ifade edildi. Yılın başından bu yana intihar eden asker sayısı 17'ye yükseldi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunda görevli bir yedek askerin, dün ülkenin güneyindeki Birüssebi kenti yakınlarında ormanda intihar ettiği belirtildi.

Gazetenin derlediği verilere göre, bu ölümle birlikte yılbaşından bu yana intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 17'ye ulaştı.

İsrail ordusunda bu hafta 2 kadın askerin intihar ettiği bildirilmişti.

Gazetenin daha önce yayımladığı rapora göre, 2025 yılında görev başındayken 22 asker intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail basınında son aylarda yer alan haberlerde, orduda intihar vakalarında görülen artışın, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

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Haaretz, İsrail ordusu ve emniyetindeki intiharların son 15 yılın en yüksek seviyesinde olduğu haberleştirmişti.

İsrail ordusu ve emniyetinde Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten sonra intiharlar ciddi şekilde artarak son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, vakalar asker ve polislerin ruh sağlığındaki bozukluğu gözler önüne seriyor.

 

AA

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