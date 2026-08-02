Parlamenter sistem pranga mı?

AKP’nin Kocaeli’deki insan hakları kampına katılan Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, “Uzun yıllara dayanan iktidar tecrübemizle, AK Parti gibi tek başına uzun yıllar iktidarını sürdürebilmiş bir kurumsal yapının varlığıyla, cumhurbaşkanımız gibi dirayet ve cesaret sahibi bir genel başkanın varlığıyla hamdolsun, Türkiye’de ayağımıza vurulmuş parlamenter sistem gibi ayağımıza vurulmuş büyük bir bela olan terör belasından da kurtulmak üzereyiz” dedi.

Parlamenter sistemi “ayağa vurulmuş pranga” olarak nitelendiren Ayyıldız’ın açıklamaları, bu yönetim modelini terörle özdeşleştirdiği gerekçesiyle eleştirildi. Haber Merkezi

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