Isparta’da ekmeğe zam

01 Ağustos 2026, Cumartesi 17:00
Isparta’da 1 Ağustos’tan itibaren geçerli yeni tarifeyle 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL’ye yükseldi.
Vatandaşlar zammı yüksek bulurken, fırıncılar artan un, enerji ve işçilik maliyetleri sebebiyle fiyat artışının zorunlu olduğunu belirtti.
İsmail Tunçbilek isimli vatandaş her ürüne zam geldiğini belirterek, “Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer” dedi. Ahmet Polat, “Eskiden fakirin makarnası vardı, şimdi ona da zam geliyor. Fakir fukaraya çok zor. Millet çöpten bir şeyler topluyor” diye konuştu. Fırıncı İsmail Arıkan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir.”
Isparta - Anka
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