"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Isparta’da ekmeğe zam

01 Ağustos 2026, Cumartesi 17:00
Isparta’da 1 Ağustos’tan itibaren geçerli yeni tarifeyle 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL’ye yükseldi.

Vatandaşlar zammı yüksek bulurken, fırıncılar artan un, enerji ve işçilik maliyetleri sebebiyle fiyat artışının zorunlu olduğunu belirtti.

İsmail Tunçbilek isimli vatandaş her ürüne zam geldiğini belirterek, “Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer” dedi. Ahmet Polat, “Eskiden fakirin makarnası vardı, şimdi ona da zam geliyor. Fakir fukaraya çok zor. Millet çöpten bir şeyler topluyor” diye konuştu. Fırıncı İsmail Arıkan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir.”

Isparta - Anka

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kez kalıcı barış sağlansın - İsrail çekilecek, Hamas silah bırakacak

    İktidarın mazereti kalmadı

    Moskova'da meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı

    Ceuta’daki göçmen krizi Avrupa’yı karıştırdı

    Trump yine “sert” konuştu

    Terör örgütü PKK, 81 kampı boşalttı

    En düşük emekli aylığı, açlık sınırının altında

    Parlamenter sistem pranga mı?

    Isparta’da ekmeğe zam

    Vakıf üniversitelerine zam uyarısı

    Sinem Dedetaş ve Cem Küçük tutuklandı

    22 şehirde dolandırıcılık operasyonları: 253 kişi gözaltına alındı

    Alman Schenke de İslâm’ı seçti

    Çocuklar güven istiyor

    Bu yanlıştan vazgeçin - Ben güçlüyüm anlayışı ne demokrasi bırakır ne ahlak

    Camiye silahlı saldırı

    Filistin konvoyu İstanbul’da

    Öğrenci affı TBMM’de kabul edildi

    Terör örgütü PKK ne demek istiyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    En düşük emekli aylığı, açlık sınırının altında
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Parlamenter sistem pranga mı?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İktidarın mazereti kalmadı
    Genel

    Terör örgütü PKK, 81 kampı boşalttı
    Genel

    Trump yine “sert” konuştu
    Genel

    Bu kez kalıcı barış sağlansın - İsrail çekilecek, Hamas silah bırakacak
    Genel

    Ceuta’daki göçmen krizi Avrupa’yı karıştırdı
    Genel

    Moskova'da meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.