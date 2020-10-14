Fransa’da baskın

FRANSA’DA SİVİL TOPLUM KURULUŞU BARAKA CİTY’E VE KURULUŞUN KURUCUSU IDRİSS SİHAMEDİ’NİN EVİNE BASKIN DÜZENLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Fransa’da sivil toplum kuruluşu Baraka City’e ve kuruluşun kurucusunun evine baskın düzenlendiği bildirildi. Baraka City’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, kuruluşun merkezine ve kurucusu Idriss Sihamedi’nin evine Fransız polisi tarafından baskın düzenlendi. Sihamedi çocuklarının gözleri önünde gözaltına alındı. Polisin, Sihamedi’nin eşine de kelepçe taktığı ve çocukların da ellerini kaldırmalarını istediğini duyuran Baraka City, Sihamedi’nin mukavemet gös- termediği halde polisin şiddet gösterdiğini aktardı. Baskın, Baraka City’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı. Fransız yetkililer, konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı. AA

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