Fransa'da göstericiler G7 zirvesini protesto ediyor

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'ne karşı çıkan protestocular, Bayonne kentinde gösteri düzenledi.

Fransa'nın Bayonne kentinde G7 Zirvesi protestosunda göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'in yakınlarındaki Bayonne'da toplanan eylemciler, zirve karşıtı sloganlar attı. Gösteri yasağına rağmen yapılan eylemde, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu arada, polisin gösteride basın mensuplarının biber gazından korunmak için bulundurduğu maskelere el koyması dikkati çekti. AA

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