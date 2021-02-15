Fransa’da İslamofobi ve “ayrılıkçı” yasa protestosu

Fransa’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve “ayrılıkçı” yasa tasarısı mağdurları ile insan hakları savunucuları, ülkedeki İslamofobi’yi protesto etmek için toplandı.

“Ayrılıkçılık” Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun öncülüğünde başşehir Paris’in Trocadero Meydanı yakınında toplanan kalabalık, Müslümanları hedef alan ve mecliste görüşülen “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa tasarısına Müslümanlara ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Gösteriye katılan Hicham Gor’da özellikle “ayrılıkçı” yasa tasarısı ile birlikte medyada Müslümanlara karşı nefretin arttığını vurguladı. Bu tasarının Müslümanlara karşı ayrımcılık güttüğüne değinen Gor, “Müslümanları hedef alan bir yasanın olması Müslümanların hürriyetlerinin ihlâlidir. Ben Fransız ve Müslümanım. Bu yasa tasarısı beni endişelendiriyor.” dedi. Fairouz Elaribi, yasa tasarısına ilişkin, “İslamofobik bir yasa tasarısı. Sadece Müslümanlar için ve onlara karşı yapıldı. Müslümanlara karşı ayrımcılık yapılıyor” yorumunu yaptı. AA

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