Fransa'da koronavirüs yayılıyor

Fransa'da, ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Hastalardan birinin çocuk olduğunu ifade eden Buzyn, koronavirüse yakalananlardan birinin İngiliz vatandaşı olduğunu, Singapur'dan 24 Ocak'ta ülkeye geldiğini ve diğer kişilere bulaştırdığını söyledi. Daha önce yapılan açıklamalarda ülkede 6 kişide koronavirüs görüldüğü belirtilmişti.

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