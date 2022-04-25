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25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Fransa'da Macron, ülkeyi 5 yıl daha yönetecek

25 Nisan 2022, Pazartesi 12:05
Fransa'da Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bir kez daha yarıştığı aşırı sağcı Marine Le Pen'i geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

İçişleri Bakanlığına göre, ülkede dün yapılan seçimde kullanılan oyların tamamı sayıldı.

Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,54'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. Le Pen ise yüzde 41,46 oy aldı.

Sayım sonuçlarına göre, Macron'a 18 milyon 779 bin 641, Le Pen'e 13 milyon 297 bin 760 seçmen oy verdi.

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,01 (13 milyon 656 bin 109) olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi.

Seçime katılım oranı yüzde 71,99 oldu.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac, iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

Macron, 13 Mayıs'a kadar resmi tören düzenlenerek ikinci cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Başbakan Jean Castex ve hükümetinin, 1 Mayıs'tan sonra Macron'a istifasını sunması bekleniyor.

Le Pen oylarını artırdı

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oyların yüzde 66,1 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen, o seçimde yüzde 33,9 oy almıştı.

Buna göre 3 kez cumhurbaşkanı seçiminde yarışan Le Pen, 2017'ye kıyasla oylarını yaklaşık 7 puan (2 milyon 660 bin 640 oy) artırdı.

Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen, 2002'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalan ilk aşırı sağcı siyasetçi olarak öne çıktı.

Baba Le Pen, Jacques Chirac ile karşı karşıya kaldığı ikinci turda yüzde 17,79 (5,5 milyon) oy almıştı. Böylelikle, Marine Le Pen babasının 20 yıl önce aldığı oy oranını dün 2'den fazla katlamış oldu.

Marine Le Pen, dün akşam düzenlediği basın toplantısında yenilgiyi kabul etse de elde ettiği oy oranını "zafer" olarak değerlendirmişti.

Marine Le Pen'in dün yapılan seçimde Fransa'nın denizaşırı toprakları La Reunion, Guyane ve Mayotte Adalarında birinci bitirmesi dikkati çekerken, Fransa içinde daha ziyade küçük kentlerde, kırsal kesimlerde, kuzey, doğu ve güneydoğu bölgelerinde birinci çıktı.

Fransız basınında, oyların artışı nedeniyle aşırı sağın Fransız siyasetinin bir gerçeği haline geldiği yorumu yapıldı.

AA

Etiketler: Fransa, Macron
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