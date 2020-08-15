Fransa'da turistik bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi

Fransa’nın başkenti Paris’te, Covid-19 vakalarının artması üzerine gün içinde yoğun kalabalığın olduğu Champs-Elysees meydanı ve Louvre Müzesinin etrafı gibi bölgelerde zorunlu maske takılması uygulamasına geçildi.

Valilik yayınladığı genelgeyle, başkentte maske takılmasının zorunluğu olduğu bölgeleri kamuoyuna açıklarken, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmemesi halinde 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesine yasak getirileceğini duyurdu. Ülkede günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından Bilim Kurulu dün yaptığı açıklamada, Paris ve aralarında Marsilya’nın da bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesini, Covid-19'un aktif şekilde yayıldığı "kırmızı" bölge ilan etmişti. Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek. Euronews Türkçe

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