"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Fransa’daki genel grev ve protestolarda son durum?

07 Aralık 2019, Cumartesi 22:07
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna yönelik protestolar ve grevler 3. gününde devam ediyor.

Fransa'da ilk gün 800 bin kişinin katıldığı protestolar ve çok sayıda sektör çalışanının iş bırakması nedeniyle hayatı olumsuz etkilyene grev bugün de sürüyor

Ülkedeki tren seferleri büyük ölçüde durma noktasına gelirken, büyük şehirlerde trafikte ciddi aksamalar yaşanıyor.

Ülke genelindeki yol kapatma eylemleri de günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent Paris’te metro seferlerinin büyük ölçüde yapılamaması nedeniyle vatandaşlar ve turistler mağdur oldu.

Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler, ziyaretçi kabul etmekte zorlanıyor.

Sarı yelekliler de emeklilik reformu protestolarına destek vererek sokaklara döküldü.

Öte yandan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor.

Polisten orantısız şiddet

Fransa'daki gösterilerde güvenlik güçleri, orantısız şiddet uygulandığı gerekçesiyle tepki aldı.

Başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci daha yaralanmıştı.

Macronun emeklilik reformu

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve çoğu sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve kimler katılıyor ?

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sorunlar hukukun üstünlüğüyle çözülür

    'Çocuklarınızı reklâmların tehlikesinden koruyun'

    Büyüme üretime dayanmalı

    Rusya’yı İslâm âlemine yakınlaştırdık

    2,5 milyon kişi yasal takipte

    Büyüme üretime dayanmalı

    İkinci el araç rekor yolunda

    Fransa’daki genel grev ve protestolarda son durum?

    İdlib'de 19 sivil daha öldü

    Sorunlar hukukun üstünlüğüyle çözülür

    Bir haftada 25 bin sivil yerinden edildi

    Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'ı dolandırıcılıkla suçladı

    25 yıldır böylesi görülmedi

    Erdoğan: Bugün başka yarın başka olmamalıyız

    İran ile ABD arasında mahkum takası

    Devrik lider Morales Küba'ya gitti

    Amerika ve Taliban yeniden görüşüyor

    Türkiye'ye Avrupa Konseyi'nden 'insan hakları' ziyareti

    Beşiktaş'a UEFA'dan men gelebilir

    Rusya İdlib’i vurdu: 4 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömür sermayesi azalırken
    Mehmet KARA

    İlk vetonun gösterdikleri
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nerede kalmıştık?...
    Genel

    Sorunlar hukukun üstünlüğüyle çözülür
    Ahmet BATTAL

    Devlet ciddiyeti hakkında
    Feyzullah ERGÜN

    Vücudun hacamat ile arındırılması - 2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Çocuklarınızı reklâmların tehlikesinden koruyun'
    Aytekin COŞKUN

    Koruyucu hekimlik ve Risale-i Nur
    Adnan NACİR

    Termodinamiğin İkinci Yasasını Veto Ediyorum!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.