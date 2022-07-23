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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Fransa'dan, Ukrayna'ya yapılan saldırılara ilişkin açıklama

23 Temmuz 2022, Cumartesi 17:22
Fransa, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıların endişeye yol açtığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i etiketleyerek Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM himayesinde imzalanan anlaşmanın ertesi günü Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırılarının endişeye yol açtığını belirtti.

Colonna "Rusya'yı anlaşmanın metnine ve ruhuna saygı duymaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ukraynalı yetkililer, Odessa Limanı'na Rus güçlerce füze atıldığını duyurmuştu. Odessa'ya füze atılmasına yönelik henüz Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.

AA

Etiketler: Fransa, Ukrayna, saldırı
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